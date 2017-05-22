12:34 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 109 тысяч граждан превратились в беженцев в течение года

В течение 2016-го года по причине продолжающегося конфликта на востоке нашей страны все новые граждане превращаются в беженцев.

В Украине 109 тысяч граждан превратились в беженцев в течение года

Так, в течение прошлого года вынуждены были уехать из своих домов около ста тысяч граждан. Про это говорится в представленном отчете по делам беженцев в Норвегии. Согласно этим данным – в целом в мире примерно семь миллионов граждан оказались вынуждены лишиться жилья из-за различных событий в их странах.

Касательно же конфликта на Украине, то в 2016 г. сто тысяч человек покинули свои квартиры. Кроме того, в мире 25 миллионов случаев переездов были связаны со стихийными бедствиями.

Как сообщал УРА-Информ, Венгрия собиралась строить новый забор – ради сдерживания потока мигрантов.


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