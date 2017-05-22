13:36 22.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Силовики АТО, доставленные в Днепр, пошли на поправку

В медицинском учреждении на Днепропетровщине сейчас проходят активное лечение недавно доставленные сюда бойцы АТО.

Силовики АТО, доставленные в Днепр, пошли на поправку

На данном этапе силовики уже пошли на поправку – речь о тех из них, которых привезли в больницу буквально в эти выходные. Про это рассказал сегодня – 22 мая – главный врач данного медучреждения. Он сказал, что в выходные привезли сразу троих раненых силовиков. Им были сразу же сделаны операции. Всех раненых получилось спасти. На данный момент врачи дают хорошие прогнозы, жизням наших защитников уже ничто не угрожает.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас  террористы ведут обстрелы в зоне АТО без перерыва. Про это недавно поведали в штабе, занимающемся делами АТО.


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