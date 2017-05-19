Гнап и компания продолжают безнаказанно поливать людей грязью

Расследование журналиста Александра Гуменюка о якобы незаконном бизнесе жены руководителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца Натальи в зоне отчуждения основано оказалось вымыслом. Поэтому вполне возможно, что вскоре "Слидству" придется опровергать распространенные недостоверные "факты" в собственном эфире.

Вывод о том, что расследование программы "Слидство.инфо" Дмитрия Гнапа и Александра Гуменюка на недостоверных фактах, можно сделать из сообщения Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, распространенного накануне через страницу госоргана в социальной сети Facebook.

Ранее в программе журналистских расследований "Слидство.инфо", жена руководителя департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца Наталья является одной из основателей фирмы "Энивей", якобы ведет незаконный бизнес в Чернобыльской зоне. Эта компания работает с 2014-го года, она производит деревянные пеллеты, производство расположено в селе Вильча, в Чернобыльской зоне.

В расследовании говорится, что фирма "Энивей" отсутствует в перечне из 71 предприятий, которые имеют разрешения на деятельность в Чернобыльской зоне.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения заявили, что компания и не должна была обращаться за разрешением, поскольку работает вне зоны отчуждения.

"Учитывая обращения представителей СМИ, которые сегодня обратились к нам с просьбой прокомментировать информацию о деятельности ООО "Энивей" в зоне отчуждения, считаем нужным дать разъяснения. В пгт Вильча деятельность местных советов не приостановлена, а территория не передана в сферу государственного управления ГАЗО, управление данной территорией осуществляется Полесской районной государственной администрацией Киевской области. Поскольку ООО "Энивей" работает за пределами зоны отчуждения, то нет никакой необходимости для получения спецразрешения на деятельность в зоне отчуждения", - отмечают в Госагентстве.

Согласно ч. 1 ст. 277 Гражданского кодекса, физическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены в следствии распространения о нем и (или) членах его семьи недостоверной информации, имеет право на ответ, а также на опровержение этой информации.

Кроме того, законодатель уточняет, что негативная информация, распространенная о лице, считается недостоверной, если лицо, которое распространило такую информацию, не докажет противоположное. Таким образом, в соответствии с ч. 2 ст. 302 ГК Украины, физическое лицо, которое распространяет информацию, обязано убедится в ее достоверности.

Впрочем, Гнапу и компании не впервой распространять недостоверные сведения и строить "расследования" на вымышленных сенсациях. Очевидно, что пришло время положить конец такой безнаказанности.