Электроснабжение Авдеевки восстановлено на 15% - ГосЧС

Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, на данный момент централизованное электроснабжение в городе подключено в около 15% домах. Свет подается поочередно потребителям каждые два часа. Вода населению подается в обычном режиме, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ГосЧС также заверили, что спасатели обеспечивают генераторами объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания.

Сейчас в городе работают 25 сотрудников ведомства и десять единиц техники, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач были завершены в воскресенье днем.