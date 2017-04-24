09:15 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Электроснабжение Авдеевки восстановлено на 15% - ГосЧС

По состоянию на семь часов утра понедельника, 24 апреля, в городе Авдеевка Донецкой области электроснабжение частично восстановлено.

Электроснабжение Авдеевки восстановлено на 15% - ГосЧС

Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, на данный момент централизованное электроснабжение в городе подключено в около 15% домах. Свет подается поочередно потребителям каждые два часа. Вода населению подается в обычном режиме, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ГосЧС также заверили, что спасатели обеспечивают генераторами объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания.

Сейчас в городе работают 25 сотрудников ведомства и десять единиц техники, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке ремонтно-восстановительные работы поврежденной линии электропередач были завершены в воскресенье днем.


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