14:39 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В одном из жилых домов Херсона обрушилась стена

УНН передает, что в одном из домов по улице Белинская, что в Херсоне, произошел обвал стены. Жителей переселят в общежитие.

В одном из жилых домов Херсона обрушилась стена

В сообщении говорится, что основной причиной обвала является подмыв почвы из-за отсутствия обмостка, который должен защищать фундамент.

Жителей квартиры, которая пострадала больше всего, муниципальные службы города временно переселят в общежитие. Людям выделят квартиру не менее 52 кв.м и 18 тыс грн материальной компенсации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в шести областях Украины из-за непогоды люди остались без света.


 
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