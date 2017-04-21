В одном из жилых домов Херсона обрушилась стена

В сообщении говорится, что основной причиной обвала является подмыв почвы из-за отсутствия обмостка, который должен защищать фундамент.

Жителей квартиры, которая пострадала больше всего, муниципальные службы города временно переселят в общежитие. Людям выделят квартиру не менее 52 кв.м и 18 тыс грн материальной компенсации.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в шести областях Украины из-за непогоды люди остались без света.