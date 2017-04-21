На Ровенщине задержали скупщика янтаря

Мужчина был задержан в городе Сарны и у него изъяли 32 килограмма солнечного камня. Как сообщает пресс-служба СБУ, делец перевозил в багажнике своего автомобиля камня, ориентировочной стоимостью 80 тысяч гривен.

Полиция открыла против него уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Ровенской области продолжается операция по ликвидации "янтарной мафии".

Расследование по делу о незаконной добыче янтаря в Ровенской области велось с апреля 2016 года при оперативном сотрудничестве СБУ, Управления защиты национальной экономики и департамента Нацполиции. 14 февраля 2017 года в указанном уголовном производстве прокурором объявлено о завершении досудебного расследования и открыты материалы уголовного производства шести подозреваемым и их защитникам для ознакомления, - пояснил генпрокурор.