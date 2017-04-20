В больницах Днепра восстановлено отопление

Эти сведения передали в горсовете Днепра. Согласно сообщению – тепло уже подается в детские городские больницы, а также в роддома. Ранее же снабжение теплом пропало по причине непогоды.

В "Горзеленстрое" отметили, что сейчас в городе есть более 4,3 тысяч поваленных деревьев по итогам бушевавшей непогоды. Деревья при этом нанесли вред электропроводам практически в каждом дворе. По причине качеств этих деревьев применять их с целью отопления нельзя. Кроме того, в городе продолжают восстанавливать наружное освещение.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепр зафиксирована наиболее масштабная непогода начиная с 1902 года.