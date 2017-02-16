14:26 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160340:mysnichenko

В зоне АТО за сутки погиб силовик

В зоне АТО за сутки погиб силовик

При этом также еще четверо получили ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО - Александр Мотузянык.

Он подчеркнул, что за прошлые сутки в результате обстрелов террористов погиб один украинский силовик, а также еще четверо получили ранения. Известно также, что за прошедшие сутки оккупационные войска 49 обстреливали позиции украинских военных. Известно также, что в результате ночного обстрела по домам Авдеевки повредили восемь частных домов.

Как сообщал УРА-Информ, с Россией переговоры следует вести с позиции силы – сообщал глава Пентагона.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив