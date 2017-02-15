12:33 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАБУ пообещали завершить расследование "дела Онищенко" до конца недели

Расследование так называемого "газового дела Онищенко" будет частично завершено на этой неделе.

В НАБУ пообещали завершить расследование

Об этом в среду, 15 февраля, во время презентации результаты деятельности ведомства в парламенте заявил директор Национального антикорупийного бюро Артем Сытник.

Вместе с тем глава ведомства отметил, что он настаивает на предоставлении НАБУ права на самостоятельное прослушивание.

По его словам, есть старая проблема, но она не теряет своей актуальности – это, возможность прослушивания. Соответствующий законопроект был и обсуждался, но не принят. Я настаиваю на необходимости принятия такого решения, подчеркнул Сытник, добавив, что НАБУ предлагает четкий механизм контроля за их действиями, поскольку сами в этом заинтересованы.

Напомним, НАБУ ранее собиралось завершить следствие первой части дела Онищенко 13 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного Кодекса Украины. 8 августа 2016 года он был объявлен в розыск. По состоянию на 31 января НАБУ еще не получило ответа от Интерпола об объявлении Онищенко в международный розыск.


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