22:55 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Таможенники на Закарпатье обнаружили в столах более 500 пачек сигарет - ФОТО

В среду, 15 февраля, на таможенном посту "Тиса" таможенники изъяли 535 пачек сигарет.

Таможенники на Закарпатье обнаружили в столах более 500 пачек сигарет - ФОТО

Контрафактный товар был спрятан в пяти столах. Как сообщает Государственная фискальная служба в Закарпатской области, водитель автомобиля Mercedes Spriter пытался незаконно вывезти в Италию сигареты полосой движения “красный коридор”.

При этом он утверждал, что не везет никаких товаров, кроме задекларированных. Вместе с тем таможенники во время контроля заподозрили перемещение скрытых товаров от таможенного контроля.

Автомобиль направили на проверку, где с помощью сканера выявила 535 пачек сигарет с марками акцизного сбора Украины.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил, а сигареты и столы изъяты. Стоимость табачных изделий составляет 11 235 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновцах полиция обнаружила партию контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятого товара составила почти на два миллиона гривен.


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