11:50 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях

Сегодня, 8 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. 

Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В часности, аварийность остается в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской. Также высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.

"За прошедшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 66", - отметили в Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине из-за непогоды остаются закрытыми дороги в четырех областях. 


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