Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В часности, аварийность остается в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской. Также высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.

"За прошедшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 66", - отметили в Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине из-за непогоды остаются закрытыми дороги в четырех областях.