Уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях

Сегодня, 8 февраля критической по уровню аварийности остается ситуация в десяти областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В часности, аварийность остается в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской. Также высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.
"За прошедшие сутки на дорогах Украины погибло девять граждан, травмированы - 66", - отметили в Нацполиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине из-за непогоды остаются закрытыми дороги в четырех областях.