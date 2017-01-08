Из-за снегопада в Украине пассажирские поезда прибывают с опозданием



Сейчас железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли по графику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Так, согласно сообщению, с опозданием менее чем на 30 минут курсируют поезда: №123 Константиновка – Киев, №147 Одесса – Киев, №764 Одесса – Дарница, №59 Харьков – Одесса и №641 Кишинев – Одесса. Поезд №146 Измаил – Киев курсирует с опозданием более чем в час.

В связи с чем, в ведомстве просят пассажиров и встречающих с пониманием отнестись к ситуации и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. В ведомстве также пояснили, что в течение дня и этой ночи на объектах железной дороги снег убирали более восьми тысяч железнодорожников и 24 снегоуборочные машины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня по всей территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий, а в Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги. Все дороги по всем областях закрыты для проезда автотранспорта.