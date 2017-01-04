13:32 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину движется непогода

В ближайшие дни следует быть острожными на дорогах, поскольку в Украину пришел Балтийский циклон, который вызывает непогоду. 
 

В Украину движется непогода

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что циклон принесет снег и сильный штормовой ветер, который может спровоцировать метели и даже снежные заносы на дорогах.

"Балтийский циклон забросил через свои фронта снег в Украине. Идет сейчас снег на западе и севере Украины. Снег - это еще ничего, но сильный, до штормового, ветер вызывает метели и даже снежные заносы на дорогах. Путники, будьте очень осторожными", - говорится  всообщении. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение - в большинстве регионов.


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