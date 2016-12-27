19:40 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире запущена новая троллейбусная линия

Новая троллейбусная линия была открыта в г. Житомир.

В Житомире запущена новая троллейбусная линия

Об этом на странице в социальной сети Facebook написал заместитель мэра г. Житомир Дмитрий Ткачук. Линия троллейбусов соединит центр города и микрорайон “Маликова”, ее Житомирское ТТУ построило своими силами.

Стоимость проекта - 6,9 млн грн, но при этом в процессе реализации получилось сэкономить один миллион. Планируется, что на данной линии будут работать шесть троллейбусов. Обкатка троллейбуса состоялась успешно. Комиссия изучила объект и подтвердила его готовность к эксплуатации – добавил Ткачук.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Ровно в декабре 2016 г. испытали гибридный троллейбус.


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