10:32 17.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине и США усилят военно-экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал о новых деталях военно-экономического сотрудничества с США. Об этом он рассказал во ходе встречи с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне.

Украине и США усилят военно-экономическое сотрудничество

В ходе диалога с Пенсом обсуждались вопросы новых закупок американских ПВО, военно-тактических катеров и беспилотников. Вашингтон подтвердил готовность продолжать поддержку Украины в условиях агрессивной войны с РФ.  Это касается как военной, дипломатической и материально-технической поддержки. 

Военно-морским силам и Силам противовоздушной обороны Украины необходимо укрепление из-за конфликта в Донбассе, заявил Майк Пенс. 

"Мы высоко ценим поддержку США в укреплении наших оборонных возможностей, как путем обучения наших военных, так и путем предоставления военного оборудования", - подытожил Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что существующие санкции по отношению к России должны оставаться в силе. Вместе с тем глава ведомства призвал ужесточить эти санкции.


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