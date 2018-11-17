Украине и США усилят военно-экономическое сотрудничество

В ходе диалога с Пенсом обсуждались вопросы новых закупок американских ПВО, военно-тактических катеров и беспилотников. Вашингтон подтвердил готовность продолжать поддержку Украины в условиях агрессивной войны с РФ. Это касается как военной, дипломатической и материально-технической поддержки.

Военно-морским силам и Силам противовоздушной обороны Украины необходимо укрепление из-за конфликта в Донбассе, заявил Майк Пенс.

"Мы высоко ценим поддержку США в укреплении наших оборонных возможностей, как путем обучения наших военных, так и путем предоставления военного оборудования", - подытожил Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что существующие санкции по отношению к России должны оставаться в силе. Вместе с тем глава ведомства призвал ужесточить эти санкции.