21:32 16.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине предлагали обменять Крым на "мир" на Донбассе, - Марчук

Официальный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что Украина иногда определенные лица в кулуарах Минского формата предлагали "замять" вопрос оккупации Крыма в обмен на решение проблемы оккупации восточных территорий Украины. 

Украине предлагали обменять Крым на

Об этом он заявил общаясь с украинскими журналистами.

Украинский экс-премьер признался, что в неофициальных беседах отдельные представители как России, и что более важно - Украины, предлагали свои варианты решения "проблемы Донбасса". 

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, и в перерывах во время кофе-брейков говорят, Евгений Кириллович, так если Украина официально откажется, не то что откажется, а всего снимет Крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопросов в Донбассе ", - подчеркнул Марчук.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 36 стран осудили  "виборы" на временно оккупированной части Донбасса.


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