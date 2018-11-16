Украине предлагали обменять Крым на "мир" на Донбассе, - Марчук

Об этом он заявил общаясь с украинскими журналистами.

Украинский экс-премьер признался, что в неофициальных беседах отдельные представители как России, и что более важно - Украины, предлагали свои варианты решения "проблемы Донбасса".

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, и в перерывах во время кофе-брейков говорят, Евгений Кириллович, так если Украина официально откажется, не то что откажется, а всего снимет Крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопросов в Донбассе ", - подчеркнул Марчук.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 36 стран осудили "виборы" на временно оккупированной части Донбасса.