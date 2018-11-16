13:59 16.11.2018 | Политика | Новости
100208135:Polishuk

Министр внутренних дел Германии покинет пост председателя ХСС в январе

Лидер баварского Христианско-социального союза и по совместительству глава Министерства иностранных дел германии Хорст Зеехофер покинет пост в партии. 19 января состоятся выборы нового главы партии.

Министр внутренних дел Германии покинет пост председателя ХСС в январе

Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил немецкий телеканал n-tv, ссылаясь на заявление самого Зеехофера.

2019 год должен стать годом обновления в ХСС. Поэтому к 19 января 2019 года, к внеочередному съезду партии я предложу выбрать нового председателя. К этому моменту я освобожу свое место, - говорится в заявлении Зеехофера.

Вместе с тем он пока не сообщил, до какого времени он намерен оставаться пост министра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что откажется от поста председателя Христианско-демократического союза и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре.

Рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.


Поделиться
Читайте также:
 
В порту Николаева обнаружили загрязнение акватории сточными водами Розенко пообещал, что индексация пенсий в 2019 году произойдет автоматически В Италии взорвалась цистерна поезда, есть пострадавшие - ФОТО Минкульт требует отменить решение о передаче Почаевской Лавры УПЦ МП
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив