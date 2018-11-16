Министр внутренних дел Германии покинет пост председателя ХСС в январе

Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил немецкий телеканал n-tv, ссылаясь на заявление самого Зеехофера.

2019 год должен стать годом обновления в ХСС. Поэтому к 19 января 2019 года, к внеочередному съезду партии я предложу выбрать нового председателя. К этому моменту я освобожу свое место, - говорится в заявлении Зеехофера.

Вместе с тем он пока не сообщил, до какого времени он намерен оставаться пост министра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что откажется от поста председателя Христианско-демократического союза и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре.

Рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.