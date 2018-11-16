14:55 16.11.2018 | Политика | Новости
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70 городов Италии охвачены антиправительственными протестами студентов

Итальянские студенты вышли на улицы 70 городов с требованиям увеличить объем финансирования для сферы образования. Об этом сообщает ANSA.

70 городов Италии охвачены антиправительственными протестами студентов

По словам координатора Национальной сети студенческих организаций Джакомо Коссу, правительство только и делает, что обещает, но люди хотят одобрения их поправок к образовательной реформе.

В свою очередь, координатор Национального профсоюза студентов Италии Джулия Бьяццо подтверждает, что Минобразования только сокращает финансирование образовательного сектора.

Студенты Милана в рамках государственной акции организовали марш No Salvini day, который призван инициировать открытое обсуждение вопроса с вице-премьером Италии, а также главой МВД. Протестующие предлагают им поговорить о строительстве новых учебных заведений, законе о бюджете и о том, как обезопасить школы и ВУЗы.

Сообщается, что в планах студентов есть и организация пикета под консульством США, во время которого они хотят выразить свою солидарность с "караваном мигрантов" из стран центральной Африки, застрявшим на границе Мексики и США.

Отмечается, что протесты носят мирный характер.   

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу днем, 16 ноября, около 30 активистов собрались под зданием Харьковского горсовета, чтобы выразить свое негодование из-за отсутствия отопления.


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