20:59 04.11.2018 | Политика | Новости
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Мэй договорилась с Евросоюзом об условиях Brexit

Соглашение о сотрудничестве между Великобританией и ЕС после Brexit практически достигнуто.

Мэй договорилась с Евросоюзом об условиях Brexit

Премьер-министру Британии Терезе Мэй удалось убедить своих коллег из Европейского союза пойти на уступки, благодаря которым Британия сможет остаться в таможенном союзе Евросоюза. Как пишет в воскресенье, 4 ноября, британское издание The Sunday Times, новые соглашения помогут также урегулировать противоречия в вопросе сотрудничества ЕС и Ирландии.

Кроме того, Мэй также намерена обеспечить политическое соглашение о будущем экономическом партнерстве с Европейским Союзом, что позволит Британии открыть перспективы свободной торговли.

Напомним, накануне британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявлял, что договоренности по Brexit еще не достигнуты.

Как сообщал УРА-Информ, источники в британском правительстве заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, благодаря которой британские финансовые компании получат доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза.


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