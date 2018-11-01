20:15 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель не видит альтернативы минским соглашениям

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безальтернативности минских соглашений.

Меркель не видит альтернативы минским соглашениям

По ее мнению, Украина должна сама определять свой путь и Германия будет на стороне Украины. Как заявила она в четверг, 1 ноября, по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

При этом канцлер подчеркнула тесное сотрудничество по минскому формату, отметил не стабильность перемирия.

Необходимо усилить работу по зонам разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь, - заявила Меркель.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. По ее словам, Германии удалось немного смягчить последствия ужасного конфликта на Донбассе. Вместе стем политик отметила, что с 2014 года немецкие врачи лечат более 110 раненых украинских солдат.


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