Трамп требует доклад о нарушении РФ ядерного договора

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп поручил госсекретарю, а также главам министерств обороны, финансов, торговли и директору национальной разведки заняться подготовкой данного документа.

В заявлении Белого дома особое внимание обращено на нарушение ядерного договора со стороны России и лиц, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против РФ.

К слову, в конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. Вскоре он принял решение о выходе США из договора РСМД. Отметим, что сам договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до пяти с половиной тысяч километров.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Дональду Трампу встретиться уже в ноябре этого года.