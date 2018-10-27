Руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании

Шотландская консервативная партия назвала тайное обсуждение безрассудным, и что все переговоры подобного формата должны проводиться только в открытом формате совместно со всеми участниками коалиции.

Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен подтвердила готовность ее политсилы к участию в референдуме и полной поддержки сторонников партии подобной инициативы правительства.

Напомним, что для Шотландии региональный сепаратизм активизировался после публикации доклада об экономическом росте Шотландии, который возможен и без покровительства Лондона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ирландские избиратели будут голосовать за то, чтобы отменить положения конституции страны, которые расценивает богохульство как преступление.