10:17 27.10.2018 | Политика | Новости
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Руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании

Правительство Шотландии подготовило более десяти документов для проведения референдума о независимости. Об этом передает Euobserver.

Руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании

Шотландская консервативная партия назвала тайное обсуждение безрассудным, и что все переговоры подобного формата должны проводиться только в открытом формате совместно со всеми участниками коалиции. 

Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен подтвердила готовность ее политсилы к участию в референдуме и полной поддержки сторонников партии подобной инициативы правительства. 

Напомним, что для Шотландии региональный сепаратизм активизировался после публикации доклада об экономическом росте Шотландии, который возможен и без покровительства Лондона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ирландские избиратели будут голосовать за то, чтобы отменить положения конституции страны, которые расценивает богохульство как преступление.


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