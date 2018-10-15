09:48 15.10.2018 | Политика | Новости
100205675:nastya

В Вашингтоне прошла конференция о сотрудничестве с Украиной

В Вашингтоне прошла конференция, посвященная военному сотрудничеству с Украиной. Американские лидеры мнения, представители аналитических центров и военных ассоциаций общались с руководством украинского военно-промышленного комплекса.

В Вашингтоне прошла конференция о сотрудничестве с Украиной

Как передает издание голос Америки, мероприятие состоялось за две недели после церемонии передачи Украине двух кораблей Береговой охраны США.

Мимо всего прочего, речь шла о реформировании Укроборонпрома, интеграции с евро-атлантическим сообществом, возможные ответы угрозам на Черном и Азовском морях и американскую помощь в борьбе Украины с российской агрессией. Американские эксперты подчеркивают, что Украине нужно современное электронное оборудование и обновление флота.

Директор американского Центра Байдена Майкл Карпентер заявил, что Украине стоит отдать предпочтение меньшим кораблям, потому что большие стоят дороже и требуют более ценной поддержки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность Белого дома усилить санкционное давление в отношении Венесуэлы. По его словам, социально-экономический кризис в латиноамериканской стране затянулся.


Поделиться
Читайте также:

  • На всей территории Украины в ближайшие выходные, 13-14 октября, вся территория Восточной и Центральной Европы останется под воздействием антициклона. Таким образом, у граждан страны есть возможность понаслаждаться сухой и малооблачной погодой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

  • Правительство Китая пообещало принять ответные меры в отношении Вашингтона, если он введет новые пошлины на китайские товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции Китая.

  • Руководитель предвыборной кампании Президента Петра Порошенко Игорь Грынив подтвердил, что что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества.
 
В Киеве перекроют один из основных мостов через Днепр На Донбассе сообщили о потерях Картина Бэнкси получила новое название В Краматорске разоблачили подпольную базу контрафактных сигарет - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив