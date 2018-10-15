В Вашингтоне прошла конференция о сотрудничестве с Украиной

Как передает издание голос Америки, мероприятие состоялось за две недели после церемонии передачи Украине двух кораблей Береговой охраны США.

Мимо всего прочего, речь шла о реформировании Укроборонпрома, интеграции с евро-атлантическим сообществом, возможные ответы угрозам на Черном и Азовском морях и американскую помощь в борьбе Украины с российской агрессией. Американские эксперты подчеркивают, что Украине нужно современное электронное оборудование и обновление флота.

Директор американского Центра Байдена Майкл Карпентер заявил, что Украине стоит отдать предпочтение меньшим кораблям, потому что большие стоят дороже и требуют более ценной поддержки.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность Белого дома усилить санкционное давление в отношении Венесуэлы. По его словам, социально-экономический кризис в латиноамериканской стране затянулся.