Польше выступает за включение Украины в "Инициативу трех морей"

Спикер считает, что не стоит изолировать Украину в ее возможностях интеграции не только с институтами Евросоюза, но и другими отдельными инициативами в рамках групп европейских государств.

"Сотрудничество предоставляет безопасность и возможность развития... Если мы думаем о будущем, об инициативах и развитии таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - подчеркнул Кухцинский.

Напомним, что на сегодняшний день договор охватывает 12 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах - Украине, Румынии, Польше, Словакии и Венгри

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко внедрил решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.