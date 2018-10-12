21:38 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польше выступает за включение Украины в "Инициативу трех морей"

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинский призвал польских депутатов поддержать интеграцию Киева в сотрудничество в рамках "Инициативы трех морей". Об этом передает "Польское радио". 

Польше выступает за включение Украины в

Спикер считает, что не стоит изолировать Украину в ее возможностях интеграции не только с институтами Евросоюза, но и другими отдельными инициативами в рамках групп европейских государств. 

"Сотрудничество предоставляет безопасность и возможность развития... Если мы думаем о будущем, об инициативах и развитии таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - подчеркнул Кухцинский. 

Напомним, что на сегодняшний день договор охватывает 12 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах - Украине, Румынии, Польше, Словакии и Венгри

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского государства Петр Порошенко внедрил решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. 


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