15:34 04.10.2018 | Политика | Новости
100204997:labazovych

Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что более года тому назад была устранена российская кибератака на Организацию по запрещению химического оружия.

Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО

Об этом поведала министр обороны страны Анк Бейлевелд, передает издание NOS.

Согласно ее словам, 13 апреля прошлого года  сотрудники Службы военной разведки и безопасности предотвратили кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге. В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ, подчеркнула она на пресс-конференции.

Вместе с тем Бейлевелд отметила, что компьютерные взломщики старались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. По словам Бейлевелд, хакерская операция проводилась при непосредственной близости к объекту.

Так, у одного из задержанных был изъят ноутбук, который использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания усилила давление на Россию после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери, обвинив ГРУ - военную разведку Москвы - в серии "неизбирательных" и "безрассудных" кибератак, совершенных за последние три года.


Поделиться
Читайте также:
 
Россияне массово переезжают в Крым Мисс-Украина 2018 прокомментировала поступок своей предшественницы Рост ВВП Украины в первом полугодии оценивается на уровне 3,5% - ВБ Эксклюзив: "С введением налога на выведенный капитал Украина через три года может достичь роста ВВП до 8% в год" — И. Несходовский
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив