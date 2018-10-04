Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что более года тому назад была устранена российская кибератака на Организацию по запрещению химического оружия.
Об этом поведала министр обороны страны Анк Бейлевелд, передает издание NOS.
Согласно ее словам, 13 апреля прошлого года сотрудники Службы военной разведки и безопасности предотвратили кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге. В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ, подчеркнула она на пресс-конференции.
Вместе с тем Бейлевелд отметила, что компьютерные взломщики старались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. По словам Бейлевелд, хакерская операция проводилась при непосредственной близости к объекту.
Так, у одного из задержанных был изъят ноутбук, который использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания усилила давление на Россию после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери, обвинив ГРУ - военную разведку Москвы - в серии "неизбирательных" и "безрассудных" кибератак, совершенных за последние три года.