Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО

Об этом поведала министр обороны страны Анк Бейлевелд, передает издание NOS.

Согласно ее словам, 13 апреля прошлого года сотрудники Службы военной разведки и безопасности предотвратили кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО в Гааге. В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ, подчеркнула она на пресс-конференции.

Вместе с тем Бейлевелд отметила, что компьютерные взломщики старались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. По словам Бейлевелд, хакерская операция проводилась при непосредственной близости к объекту.

Так, у одного из задержанных был изъят ноутбук, который использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания усилила давление на Россию после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери, обвинив ГРУ - военную разведку Москвы - в серии "неизбирательных" и "безрассудных" кибератак, совершенных за последние три года.