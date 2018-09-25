Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Словакии

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, политики позитивно оценили сохранение тенденций наращивания товарооборота между двумя странами.

Президенты также отметили важность проведения очередного заседания двусторонней украинско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в ближайшее время. Речь шла также об усилении приграничного сотрудничества, а также повышении транзитной роли Украины.

Также обсуждалось сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко в Нью-Йорке уже провел встерчу с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече глава украинского государства проинформировал о нынешней ситуации в Украине.