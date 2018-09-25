20:15 25.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Словакии

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке провел встречу со своим словацкий коллегой Андреем Киской.

Порошенко в Нью-Йорке встретился с президентом Словакии

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, политики позитивно оценили сохранение тенденций наращивания товарооборота между двумя странами.

Президенты также отметили важность проведения очередного заседания двусторонней украинско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству в ближайшее время. Речь шла также об усилении приграничного сотрудничества, а также повышении транзитной роли Украины.

Также обсуждалось сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Порошенко в Нью-Йорке уже провел встерчу с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече глава украинского государства проинформировал о нынешней ситуации в Украине.


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