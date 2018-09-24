Суд Молдовы временно отстранил Додона от должности президента

Соответствующее решение принято по запросу депутатов от Демократической партии. Как сообщают местные СМИ, поводом для такого решения стал отказ Додона повторно утвердить предложенные демократами кандидатуры Сильвии Раду и Николая Чубука на должности министров.

В ответ на обращение демократов против президента Конституционный суд страны постановил, что были созданы предпосылки для временного приостановления полномочий главы государства. Таким образом, подписать указы о назначении министров вместо президента предстоит премьер-министру или председателю парламента.

Напомним, Додон и ранее отказывался подписывать указы о назначении двух кандидатов ДПМ на должность министров.

Как сообщал УРА-Информ, 5 января Игоря Додона отстранили от должности. Указывалось, чт Додон несколько раз отказывался подписать документ, который он называет антироссийским и таким, который направлен против свободы слова.