08:59 13.09.2018 | Политика | Новости
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В Госдепартаменте заявили, что "ДНР" и "ЛНР" нет места в конституционном строе Украины

Соединенные Штаты Америки осуждают подготовку к проведению выборов в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках".

В Госдепартаменте заявили, что

Государственный департамент США считает, что таким "народным республикам" не место в конституционном строе Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в среду, 12 сентября.

По ее словам, учитывая продолжающийся контроль Россией этих территорий, проведение настоящих выборов там просто немыслимо.

Оно грубо нарушает обязательства России в рамках минских договоренностей. Так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины. Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, - заверила она, добавив, что поддержка Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что намерения незаконных вооруженных формирований провести "выборы" на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября вызывает осуждения.


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