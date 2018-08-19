20:15 19.08.2018 | Политика | Новости
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Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа

Израиль в воскресенье, 19 августа, закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа - КПП Эрез.

Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа

Информацию о закрытии КПП подтвердили в Министерстве обороны Израиля. Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление властей Израиля, после закрытия переходом можно будет воспользоваться только в случае гуманитарных дел.

При этом как долго он не будет работать на данный момент не известно.

Кроме того, отмечается, что закрытие КПП подтвердили и в Управлении гражданских дел Палестинской автономии в Газе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 августа Израиль и исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, договорились о перемирии. Позже в этот же день в результате ракетного удара военных Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек. Ракетный удар армии Израиля разрушил кульутрный центр. В этот район упало четыре ракеты. Армия обороны Израиля в своем Twitter написала, что ударила по сектору Газа лишь после того, как по их территории боевики ХАМАС нанесли удар.


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