Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой

Там он провел ряд встреч. Как сообщает в понедельник, 6 августа, Администрация президента, с 29 июля по 5 августа текущего года президент находился в Евросоюзе.

Следуя первой части 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" на эту поездку не было потрачено ни одной копейки из государственного бюджета.

Все расходы оплачены из собственного счета Петра Порошенко,- заверили в Администрации.

Кроме того, в пресс-службе АПУ в ответ на запрос журналистов опровергли сообщения СМИ о пребывании президента в Испании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко поручил Кабмину принять меры по секторальной евроинтеграции Украины. По его словам, Соглашение об ассоциации - это указатель полномасштабной интеграции в Европейский союз.