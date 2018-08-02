В Берегово разместят горно-штурмовой батальон

Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области на границе с Венгрией.
О таком решении сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские Новости.
Также он отметил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак встретился с главой Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, где и обсуждали этот вопрос.
Минобороны также намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.
Как сообщал "УРА-Информ", в правительстве Венгрии учредили должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины. В связи с чем в четверг утром, 2 августа, временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту. Как сообщает Министерства иностранных дел Украины, Украина требует официальных разъяснений.