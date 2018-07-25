19:51 25.07.2018 | Политика | Новости
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ЕСПЧ приказал россиянам вовремя лечить Сенцова

Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвоката Олега Сенцова и обязал российские власти предоставлять украинскому режиссеру своевременную медицинскую помощь.

ЕСПЧ приказал россиянам вовремя лечить Сенцова

Об этом в Telegram сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Таким образом ЕСПЧ применил 39-е правило Регламента об обеспечительных мерах. Как пишет Чиков, ЕСПЧ снова посоветовал Сенцову прекратить голодовку и не отказываться от медицинской помощи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует снова ехать в Россию и пытаться попасть к украинским политзаключенным.

А тем временем, в столице РФ в СИЗО оказался ещё один украинец, задержанный ФСБ. Об этом проинформировал общественный защитник осуждённого в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин. Задержанным оказался проводник, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель".


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