ЕСПЧ приказал россиянам вовремя лечить Сенцова

Об этом в Telegram сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Таким образом ЕСПЧ применил 39-е правило Регламента об обеспечительных мерах. Как пишет Чиков, ЕСПЧ снова посоветовал Сенцову прекратить голодовку и не отказываться от медицинской помощи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует снова ехать в Россию и пытаться попасть к украинским политзаключенным.

А тем временем, в столице РФ в СИЗО оказался ещё один украинец, задержанный ФСБ. Об этом проинформировал общественный защитник осуждённого в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин. Задержанным оказался проводник, который работает в пассажирском вагонном депо "Ковель".