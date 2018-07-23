Британия требует немедленно освободить украинских политзаключенных

Об этом сообщил в Facebook посольство Великобритании в Украине.

Посольство также обнародовало видео МИД Великобритании, в котором отмечается, что Россия еще удерживает более 70 украинских политзаключенных.

Авторы рассказывают, что режиссер Олег Сенцов, арестован в мае 2014 за непризнание нелегальной оккупации Крыма, объявил голодовку 14 мая. У него серьезные проблемы с сердцем и почками. А Владимир Балух, арестован в декабря 2016 года после того, как вывесил украинский флаг, объявил голодовку 19 марта. Состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он не смог присутствовать на последнем судебном заседании.

Как сообщал "УРА-Информ", всего в России и Крыму держат около 70 украинских политзаключенных.