14:54 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Британия требует немедленно освободить украинских политзаключенных

Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.

Британия требует немедленно освободить украинских политзаключенных

Об этом сообщил в Facebook посольство Великобритании в Украине.

Посольство также обнародовало видео МИД Великобритании, в котором отмечается, что Россия еще удерживает более 70 украинских политзаключенных.

Авторы рассказывают, что режиссер Олег Сенцов, арестован в мае 2014 за непризнание нелегальной оккупации Крыма, объявил голодовку 14 мая. У него серьезные проблемы с сердцем и почками. А Владимир Балух, арестован в декабря 2016 года после того, как вывесил украинский флаг, объявил голодовку 19 марта. Состояние его здоровья настолько ухудшилось, что он не смог присутствовать на последнем судебном заседании.

Как сообщал "УРА-Информ", всего в России и Крыму держат около 70 украинских политзаключенных.


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