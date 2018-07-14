В Турции могут отменить режим ЧП

Сообщается, что процесс перехода к полноценной мирной жизни будет проходить градуально в несколько этапов. Вероятно, полностью передавать полномочия на места Эрдоган не собирается, ведь ситуация за внешними границами страны, связанная с конфликтом в Сирии и соседнем Курдистане, вынуждает Эрдогана сохранять за собой всю полноту полномочий в области внешней политики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7 процентов бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50 процентов голосов избирателей.

Напомним, что чрезвычайное положение в Турции было объявлено 21 июля 2016 года после провала попытки государственного переворота. За это время в стране задержали более 160 тыс. человек, столько же государственных служащих уволили.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Ражжеп Тайип Эрдоган уволил с различных государственных структур более 18 тысяч человек.