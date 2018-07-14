15:22 14.07.2018 | Политика | Новости
100198822:roman

В Турции могут отменить режим ЧП

Советник президента Турции Ибрагим Калин заявил о том, что президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения. Об этом передает Anadolu.

В Турции могут отменить режим ЧП

Сообщается, что процесс перехода к полноценной мирной жизни будет проходить градуально в несколько этапов. Вероятно, полностью передавать полномочия на места Эрдоган не собирается, ведь ситуация за внешними границами страны, связанная с конфликтом в Сирии и соседнем Курдистане, вынуждает Эрдогана сохранять за собой всю полноту полномочий в области внешней политики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь переизбран на пост главы государства. Центральная избирательная комиссия Турции обработала 97,7 процентов бюллетеней. Эрдоган точно набирает более 50 процентов голосов избирателей.

Напомним, что чрезвычайное положение в Турции было объявлено 21 июля 2016 года после провала попытки государственного переворота. За это время в стране задержали более 160 тыс. человек, столько же государственных служащих уволили. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Ражжеп Тайип Эрдоган уволил с различных государственных структур более 18 тысяч человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Около аэропорта Жуляны перевернулся легковой автомобиль - ФОТО В Алжире Порошенко поменял посла - ФОТО Сегодня сборные Англии и Бельгии будут бороться за третье место на Чемпионате мира-2018 Украина будет кататься на французских вертолетах
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив