Рада одобрила закон для возобновления кредитования

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий закон поддержали 239 нардепов.

Как отметили в Национальном банке, законопроект №6027-д позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций.

В свою очередь это облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами.

В ходе выступления в парламенте в середине мая глава НБУ Яков Смолий говорил, что неэффективное законодательство позволяет недобросовестным заемщикам использовать его для уклонения от исполнения своих обязательств.

Стоит добавить, что соответствующий документ позволяет упростить необъективное определение стоимости ипотеки и возможность отчуждать имущество без согласия залогодержателя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил выделение государственным шахтам гарантии по кредитам более чем на один млрд гривен. Отмечается, что нардепы учли предложение Минэнерго предоставить в текущем 2018 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств.