15:28 23.06.2018 | Политика | Новости
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Израиль отказался от членства в Совете ООН по правам человека

Руководство Израиля вслед за США решило приостановить свое участие в Совете ООН по правам человека. Об этом передает AP.

Израиль отказался от членства в Совете ООН по правам человека

Сообщается, что Тель-Авив до сих пор оставался недоволен тем, что непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим смыслом, а не правами человека. 

Израиль, однако, не собирается полностью освобождать место в Совбезе, а лишь временно снизит свое участие в обсуждении некоторых социально-политических вопросов.

Стоит отметить, что Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Вашингтон обвинил Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".


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