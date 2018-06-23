Израиль отказался от членства в Совете ООН по правам человека

Сообщается, что Тель-Авив до сих пор оставался недоволен тем, что непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим смыслом, а не правами человека.

Израиль, однако, не собирается полностью освобождать место в Совбезе, а лишь временно снизит свое участие в обсуждении некоторых социально-политических вопросов.

Стоит отметить, что Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Вашингтон обвинил Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".