08:58 22.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман анонсировал встречу с замгоссекретарем США

В ходе конференции в Копенгагене, посвященной украинским реформам, пройдет встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Гройсман анонсировал встречу с замгоссекретарем США

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Отмечается, что Салливан возглавит делегацию на конференции по украинским реформам в Копенгагене, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, для того, чтобы утвердить подтвердить американскую убежденность в том, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ.

Нойерт уверена, что в кулуарах этой конференции Салливан помимо Гройсмана встретится с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопросов энергетической безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман 26-27 июня намерен совершить рабочий визит в Данию. Так, в своем посте украинский премьер сообщил, что он планирует в Дании встретится  с представителями ведущих компаний этой страны.


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