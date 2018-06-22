Гройсман анонсировал встречу с замгоссекретарем США

В ходе конференции в Копенгагене, посвященной украинским реформам, пройдет встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Отмечается, что Салливан возглавит делегацию на конференции по украинским реформам в Копенгагене, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, для того, чтобы утвердить подтвердить американскую убежденность в том, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ.
Нойерт уверена, что в кулуарах этой конференции Салливан помимо Гройсмана встретится с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопросов энергетической безопасности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман 26-27 июня намерен совершить рабочий визит в Данию. Так, в своем посте украинский премьер сообщил, что он планирует в Дании встретится с представителями ведущих компаний этой страны.