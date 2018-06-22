Гройсман анонсировал встречу с замгоссекретарем США

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Отмечается, что Салливан возглавит делегацию на конференции по украинским реформам в Копенгагене, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, для того, чтобы утвердить подтвердить американскую убежденность в том, что успех Украины зависит от реализации серьезных структурных реформ.

Нойерт уверена, что в кулуарах этой конференции Салливан помимо Гройсмана встретится с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсоном для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, в том числе вопросов энергетической безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман 26-27 июня намерен совершить рабочий визит в Данию. Так, в своем посте украинский премьер сообщил, что он планирует в Дании встретится с представителями ведущих компаний этой страны.