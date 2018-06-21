Депутаты в четверг рассмотрит законопроекты о нацбезопасности и валюте

Соответствующие вопросы стоял в повестке дня сегодняшнего заседания. Как сказано на официальном сайте парламента, народные депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно возобновления кредитования, проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми и проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Кроме того, на сегодня запланирована ратификация ряда международных соглашений. Напомним, в среду, 20 июня 2018 года, ВРУ рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины". Ранее председатель Рады отмечал, что парламент в четверг должен проголосовать законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный комитет парламента накануне рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении. Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в Украине.