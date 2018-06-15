Названа тема переговоров Порошенко с Юнкером

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в телефонном режиме с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером подготовку к саммиту Украина - Европейский союз.
Как передает пресс-служба главы государства, саммит состоится девятого июля в Брюсселе.
Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
Также Юнкер отметил усилия президента Украины в прогрессе на пути имплементации реформ в государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда.
Во время переговоров между сторонами была обсуждена угроза строительства "Северного потока-2" и необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политзаключенных.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Североатлантического альянса и Европейского союза приняли решение запустить совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве.