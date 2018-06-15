Названа тема переговоров Порошенко с Юнкером

Как передает пресс-служба главы государства, саммит состоится девятого июля в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Также Юнкер отметил усилия президента Украины в прогрессе на пути имплементации реформ в государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда.

Во время переговоров между сторонами была обсуждена угроза строительства "Северного потока-2" и необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Североатлантического альянса и Европейского союза приняли решение запустить совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве.