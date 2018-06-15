15:51 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196821:nastya

Названа тема переговоров Порошенко с Юнкером

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в телефонном режиме с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером подготовку к саммиту Украина - Европейский союз.

Названа тема переговоров Порошенко с Юнкером

Как передает пресс-служба главы государства, саммит состоится девятого июля в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Также Юнкер отметил усилия президента Украины в прогрессе на пути имплементации реформ в государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда.

Во время переговоров между сторонами была обсуждена угроза строительства "Северного потока-2" и необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители  Североатлантического альянса и Европейского союза приняли решение запустить совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция квалифицирует взрыв в Киеве как теракт Стало известно, почему к заключенному в РФ украинцу не пускают омбудсмена Раде рекомендовали усилить охрану лесов Балуху резко стало плохо на суде в Крыму
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив