Меркель отказывается увеличивать оборонный бюджет НАТО

Во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции Меркель подтвердила информацию об уменьшении поступающих с немецкой стороны средств в оборонный бюджет Альянса. Германия в условиях постоянной экономической нестабильности и введении новых американских пошлин на металлургию вынуждена отказаться от существенных трат для НАТО.

В то же время, Меркель поставила иную задачу - выделение 20 процентов оборонных расходов на перевооружение, приобретение новых видов вооружений. В свою очередь, Йенс Столтенберг считает, что ФРГ, как крупнейшая экономика Европы, может сделать и больше для обороноспособности НАТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала единоличное решение Трампа отозвать свою подпись под итоговым документом саммита G7. На сегодняшний день она до сих пор глубоко убеждена, что американский президент Дональд Трамп разделяет принципы и ценности G7 по многим вопросам. В то же время она совсем не понимает, зачем президент США отписался под коммюнике.