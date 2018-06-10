Макрон не желает видеть теперешнюю Россию в составе "Большой восьмерки"

Об этом он написал на своей странице Twitter.

В президентском уведомлении в ультимативной форме четко изложены три коротких тезиса, которые, по его личному мнению, позволят России претендовать на возвращение в диалог стран "Большой восьмерки". Первое, это полное выполнение всех условий Минских договоренностей. Второе, это мирный процесс урегулирования ситуации на востоке Украины. И, третье, это возвращение под контроль администрации Киева Крымского полуострова.

"Мы должны быть последовательными: мы расширяем "Большую семерку", если и только если она будет придерживаться Минских соглашений по Украине", - подытожил Макрон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что отказ США от соблюдения соглашения о ядерном сдерживании с Ирана может привести к вооруженному конфликту. Сегодняшние напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном коснутся и других стран, Израиля, Сирии и Турции, у которых в наличии имеется ядерное оружие, что может обернуться негативными последствиями.