10:32 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд.

Гройсман пообещал уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд

Об этом глава правительства заявил в понедельник, 4 июня, во время брифинга в Киеве. По его словам, он принят для себя такое решение.

Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку, - заявил Гройсман.

Напомним, Европейский союз полностью поддерживает соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.

Как сообщал УРА-Информ, парламент может проголосовать за законопроект о Антикоррупционном суде на этой пленарной неделе во вторник.


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