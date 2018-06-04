Гройсман пообещал уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд

Об этом глава правительства заявил в понедельник, 4 июня, во время брифинга в Киеве. По его словам, он принят для себя такое решение.

Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку, - заявил Гройсман.

Напомним, Европейский союз полностью поддерживает соблюдение рекомендаций Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.

Как сообщал УРА-Информ, парламент может проголосовать за законопроект о Антикоррупционном суде на этой пленарной неделе во вторник.