В Украине практически не осталось советских названий улиц и площадей

Сегодня, 20 мая в ходе проведения мероприятий посвященных Дню памяти жертв политических репрессий мероприятиях в заповеднике "Быковнянские могилы" президент назвал точное число декоммунизированных объектов - 52 тыс улиц, площадей, парков, скверов, мостов были переименованы в соответствии в их реалиями в украинской истории.

Украинский лидер осудил всех пособников и участников коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, которые нанесли огромный ущерб целому поколению украинских граждан.

"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", - подытожил Порошенко

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что лично проконтролирует завершающий этап декоммунизации.