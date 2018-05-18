Меркель летит в Сочи обсуждать с Путиным "горячие вопросы"

Тут она намерена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Deutsche Welle, накануне визита она рассказала журналистам, что планирует обсудить с президентом России ключевые вопросы международной повестки.

Я буду говорить о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации в Украине, - сказала канцлер ФРГ, добавив, что а вопросе судьбы иранской ядерной сделки Германия и Россия демонстрируют сходные позиции, однако в вопросе Украины и Сирии между странами существуют сильные расхождения.

Речь идет, прежде всего, о ситуации на Донбассе и аннексии Крыма, - пояснила Меркель.

Пр и этом канцлер отметила, что вопреки требованию Трампа она не будет отказываться от строительства газопровода "Северный поток-2" и на встрече планирует обсудить объемы транзита газ через Украину и модернизацию газопроводов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее канцлер заявила, что при строительстве "Северного потока-2" обязательным условием должно стать отсутствие ущемления интересов Украины как государства-транзитера.