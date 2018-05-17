11:54 17.05.2018 | Политика | Новости
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Польша отреагировала на открытие Крымского моста

Правительство Польши назвало строительство Крымского моста очередным нарушением международного права, а также несоответствием с украинской стороной и игнорированием позиций Генеральной Ассамблеи ООН.

Польша отреагировала на открытие Крымского моста

Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Польши отметили, что эти действия противоречат заявлениям РФ о желании мирного разрешения конфликта с Украиной.

Кроме того, польское внешнеполитическое ведомство призвало российскую сторону воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", построенный Российской Федерацией к оккупированному Крыму  Керченский мост официально открыли 15 мая 2018 года. Но в маршрутах путеводного приложения Google Maps он не отображается.


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