Польша отреагировала на открытие Крымского моста

Правительство Польши назвало строительство Крымского моста очередным нарушением международного права, а также несоответствием с украинской стороной и игнорированием позиций Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
В МИД Польши отметили, что эти действия противоречат заявлениям РФ о желании мирного разрешения конфликта с Украиной.
Кроме того, польское внешнеполитическое ведомство призвало российскую сторону воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и независимости Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", построенный Российской Федерацией к оккупированному Крыму Керченский мост официально открыли 15 мая 2018 года. Но в маршрутах путеводного приложения Google Maps он не отображается.
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