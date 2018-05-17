Польша отреагировала на открытие Крымского моста

Правительство Польши обеспокоено подрывом возле Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове и осудило этот антипольский инцидент. Об этом сообщается на сайте польского МИД.

2018 год стал рекордным в строительстве ТРЦ в Украине и превысил докризисные показатели. Как заявил в эфире ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" эксперт в сфере ритэйл-девелопмента Андрей Рыжиков, самый высокий показатель в Европе приходится на Варшаву, где на одного жителя построено 866 квадратных метров ТРЦ, в Киеве – 504 метра. Украинская столица уверенно перегоняем такие европейские города, как София, Будапешт и Прага.