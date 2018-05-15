В России в первом чтении утвердили законопроект по контрсанкциям

Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.

Идею введения такого законопроекта выдвинули спикер ведомства Вячеслав Володин и руководитель всех фракций. Документ допускает введения ответных санкций на объединённую негативную политику многих стран в отношении России.

В изначальной редакции руководство страны наделяли правом на 16 ответных мер. Среди них запрет или ограничение на ввезение сельскохозяйственных, алкогольных и табачных товаров, лекарственных препаратов из некоторых государств, ограничение на вывоз редкоземельных металлов, а также "заморозка" взаимодействия по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Список санкций планируется снизить с 16 до шести.

Ко второму чтению 17 мая 2018 года из проекта должны изъять упоминание определенных сфер, продукции и услуг и увеличить полномочия президента и правительства по назначению санкций в сторону конкретных заграничных физических и юридических лиц.

Планируется поддерживать сферы и компании, страдающие от иностранных санкций, особенно при расчете проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. Вместе с законопроектом о контрсанкциях руководство страны изменило Уголовный кодекс, определяющие ответственность за следование санкциям иностранных государств на территории России.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", отклонение или изменение формы санкций ЕС в одностороннем порядке невозможно в сторону Российской Федерации из-за ее политики против территориальной безопасности Украины.