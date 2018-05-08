12:54 08.05.2018 | Политика | Новости
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Парламент Армении определился с кандидатурой премьер-министра

Сегодня, восьмого мая, на специальном заседании парламент Армении избрал лидера оппозиционной партии "Выход", депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Парламент Армении определился с кандидатурой премьер-министра

Об этом сообщает агентство "Новости Армении".

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовало 59 депутатов, против - 42.

Ранее в ходе проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций, премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

Фракции блоков "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" выдвинули 3-го мая лидера армянской оппозиции и главу фракции "Елк" Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Он стал единственным кандидатом на пост главы правительства. 

В данный момент, армянская оппозиция проводит митинги на Площади Республики.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на главной площади Еревана несколько тысяч человек собрались, чтобы посмотреть прямую трансляцию специального заседания парламента Армении по выборам премьер-министра республики.


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