Forbes назвал самых влиятельных людей в мире

На этот раз его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Как сказано на сайте издания, свой выбор журнал объясняет тем, что в этом году ​на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции страны, который позволяют лидеру страну находиться у власти неограниченное число сроков. Forbes отмечает, что сейчас "культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзэдуна".

На втором место оказался президент России Владимир Путин, который рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг.

На третьем месте президент США Дональд Трамп, который, отмечает журнал, с трудом проводит свои инициативы через Конгресс и находится в центре сразу нескольких расследований. Хотя Трамп остается главой страны с самой мощной армией и сильной экономикой, он не может избавиться от скандалов, как в личной жизни, так и в бизнесе, отмечает Forbes.

На четвертом месте канцлер Германии Ангела Меркель – "фактический лидер Европы". Издание пишет, что хотя ей удалось создать коалицию единомышленников, в будущем ее ждут сложности в связи с Brexit и ростом антимигрантских настроений в Европе.

Всего в рейтинг Forbes вошли 75 человек. Полностью он будет опубликован 31 мая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире за 2018 год. Список состоит из нескольких категорий: новаторы, артисты, лидеры, иконы и титаны, в каждой из которых представлены люди из самых разных сфер деятельности.