08:15 04.05.2018 | Политика | Новости
100193102:Polishuk

Милош Земан заявил, что газ "Новичок" производился в Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна также производила и испытывала газ "Новичок".

Милош Земан заявил, что газ

Пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так, - цитирует его словам издание iRozhlas. По его словам, согласно докладу службы внутренней разведки, газ вырабатывался и испытывался в лаборатории в Брно.

Напомним, состояние здоровья отравленного Сергея Скрипаля улучшается.

Как сообщал УРА-Информ, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервным агентом 4 марта в британском Солсбери. Дочь Сергея Скрипаля Юлия уже выписана из больницы и сейчас находится под охраной на военной базе.


Поделиться
Читайте также:
 
В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода Совбез ООН в конце мая обсудит ситуацию в Украине В Индии растет количество жертв песчаной бури - ФОТО В Киеве иномарка въехала в платформу, перевозившую танк
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив