Милош Земан заявил, что газ "Новичок" производился в Чехии

Пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так, - цитирует его словам издание iRozhlas. По его словам, согласно докладу службы внутренней разведки, газ вырабатывался и испытывался в лаборатории в Брно.

Напомним, состояние здоровья отравленного Сергея Скрипаля улучшается.

Как сообщал УРА-Информ, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервным агентом 4 марта в британском Солсбери. Дочь Сергея Скрипаля Юлия уже выписана из больницы и сейчас находится под охраной на военной базе.