18:56 29.04.2018 | Политика | Новости
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Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон усилят сотрудничество и контроль в сфере производства химического оружия. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием

Лидеры обеих стран призвали начать процесс о пересмотре и реформирования Конвенции о запрете химического оружия. К 21-й годовщине принятия документа становится очевидным, что мировые державы более не способны полностью контролировать потоки, а также источники производства такого вида вооружения.

Атаки в Думе и Солсбери заставили Терез Мэй еще раз подтвердить приверженность положениям этой конвенции, однако нарушения в работе Конвенции предполагают немедленных действия со стороны международного сообщества. Франция в этом вопросе полностью солидарна с Лондоном. 

Мэй и Макрон предложили обсудить на глобальном уровен полный запрет использования химоружия в ходе боевых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Тереза  Мэй договорилась с Макроном и Меркель, что они ответят России за отравление Скрипаля. Напомним, что именно Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.


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