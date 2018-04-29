Британия и Франция просят мировое сообщество усилить контроль за химическим оружием

Лидеры обеих стран призвали начать процесс о пересмотре и реформирования Конвенции о запрете химического оружия. К 21-й годовщине принятия документа становится очевидным, что мировые державы более не способны полностью контролировать потоки, а также источники производства такого вида вооружения.

Атаки в Думе и Солсбери заставили Терез Мэй еще раз подтвердить приверженность положениям этой конвенции, однако нарушения в работе Конвенции предполагают немедленных действия со стороны международного сообщества. Франция в этом вопросе полностью солидарна с Лондоном.

Мэй и Макрон предложили обсудить на глобальном уровен полный запрет использования химоружия в ходе боевых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Тереза Мэй договорилась с Макроном и Меркель, что они ответят России за отравление Скрипаля. Напомним, что именно Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.